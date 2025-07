Aanhouding jongen(17) na steekincident bij Grote Beerstraat (update)

Groningen – De politie heeft een 17-jarige jongeman uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident op woensdag 2 juli in de omgeving van de Grote Beerstraat in Groningen. Daarbij raakte een 21-jarige man uit Groningen gewond. De politie doet onderzoek naar het steekincident.

De melding van het steekincident kwam op 2 juli rond 18:50 bij de politie binnen. Agenten troffen het slachtoffer op de Grote Beerstraat. Omstanders waren reeds begonnen met het verlenen van eerste hulp. Het slachtoffer, een 21-jarige Groninger, is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is meteen begonnen met een onderzoek naar de toedracht van het steekincident en wat daar aan vooraf is gegaan. Op donderdagmorgen 3 juli is een 17-jarige jongeman uit Groningen aangehouden. Hij zit vast en hij zal worden verhoord over zijn aandeel in het steekincident.

Tips en getuigen

Heeft u iets gezien van het steekincident of wat daaraan vooraf is gegaan? Of heeft u andere tips of informatie? Deel dat dan met ons via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel

Social media