Verdachten aangehouden na instap in Gent, Sneek en Groningen

Groningen – Woensdag 18 juni heeft de politie een instap gedaan bij woningen in Gent, Sneek en Groningen en in een loods in Sneek. Tijdens de instappen zijn twee personen aangehouden.

De politie deed de instap naar aanleiding van een onderzoek naar grootschalige fraude met pakketten. In een woning in Gent werd met behulp van de Belgische politie een 21-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats aangehouden. Kort na de instap werd in Leeuwarden de tweede verdachte aangehouden, een 21-jarige man uit Groningen.

Op de locaties van de instap werden meerdere goederen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van fraude. Deze goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

