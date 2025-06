Twee winkeldieven aangehouden in Herestraat, Groningen

Groningen – In de Herestraat zijn woensdagmiddag twee winkeldieven aangehouden door winkelbeveiligers. Over de exacte winkel waar de diefstal plaatsvond is nog geen duidelijkheid, maar het incident trok veel bekijks van winkelend publiek.

Eén verdachte probeerde nog te vluchten, maar zijn poging om te ontkomen werd verijdeld door snel optreden van de beveiliging. Beide verdachten werden uiteindelijk door beveiligers overgebracht naar de JD Sports-winkel aan de Herestraat. Eén van de verdachten wordt naast diefstal ook verdacht van huisvredebreuk.

De politie is ter plaatse gekomen om de twee verdachten over te brengen naar het politiebureau voor verhoor en verder onderzoek.

Foto's