Hennepkwekerij opgerold in Sappemeer dankzij anonieme tips

Sappemeer – Op woensdag 11 juni is in Sappemeer een hennepkwekerij aangetroffen. De politie stelde een onderzoek in nadat er meerdere anonieme meldingen waren binnengekomen.

De verdachte zal op een later moment gehoord worden.

Dit resultaat laat zien hoe belangrijk (anonieme) tips van buurtbewoners zijn. Brand- en ontploffingsgevaar door bijvoorbeeld kortsluiting, lekkages en wateroverlast, criminelen in de wijk, verloedering van de leefomgeving en niet te vergeten: de rekening van gestolen elektriciteit die de samenleving indirect betaalt. De lijst met risico’s en gevolgen van een hennepkwekerij is lang!

*Voorkom gevaar, meld vermoedens*

Om drugscriminaliteit tegen te gaan en gevaarlijke situaties in uw omgeving te voorkomen, is uw hulp onmisbaar. Heeft u een vermoeden van een drugslab, hennepkwekerij of deal activiteiten bij u in de buurt? Meld dit bij ons via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000.

