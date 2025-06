Meerdere mannen schieten in Veendam, dat is te zien op social media video

Veendam – Woensdagavond zijn meerdere schoten gelost bij een schietpartij aan de Flora in Veendam. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht.

Op sociale media circuleren donderdag videobeelden van het incident, die ontvingen wij woensdagavond ook via de mail. Daarop is te zien hoe vier personen naar de bestuurderskant van een zwarte auto lopen, terwijl er schoten klinken. De bijrijder stapt uit met een vuurwapen in de hand en vuurt in de richting van de mannen die naderen. Twee van hen slaan op de vlucht en rennen de bosjes in. Eén van hen steekt tijdens het rennen zijn handen in de lucht, mogelijk als teken van overgave. Vanwege de privacy delen we de belden niet.

De twee andere mannen blijven bij de auto staan, die vervolgens wegrijdt. Op dat moment is opnieuw een schot te horen. De bijrijder draait zich om en richt zijn wapen op de twee achtergebleven mannen. In totaal zijn er vier schoten te horen op de video schrijft RTV Noord.

