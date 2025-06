Groot aantal vernielingen gepleegd in Leek en Tolbert

Leek/Tolbert – In de nacht van zondag 8 juni 2025 zijn in Leek en Tolbert een groot aantal auto’s en bushokjes vernield. De politie vermoedt dat de vernielingen rond 02:00 uur begonnen zijn in het centrum van Leek en zich van daaruit hebben verspreid.

Op verschillende locaties zijn auto’s beschadigd, waaronder aan de Lindensteinlaan, De Beelen, Appelhof en Leuringslaan. Daarnaast zijn bushokjes vernield aan de Lindensteinlaan en de Auwemalaan.

Politie roept op tot aangifte:

De politie gaat ervan uit dat er mogelijk nog meer schade is aangericht en roept gedupeerden op om aangifte te doen. Dat kan online via politie.nl/aangifte of telefonisch via 0900-8844.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op met de politie. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.

