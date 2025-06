Groningen – Vrijdagmiddag heeft de politie samen met @politie_teamverkeer_nn en het flexteam een gerichte controle gehouden in de binnenstad. De focus: Fatbikes en de overlast die daarmee gepaard gaat.

34 bestuurders en fatbikes zijn gecontroleerd.

In 14 gevallen is proces-verbaal opgemaakt voor diverse verkeersovertredingen. Veiligheid in de stad is van ons allemaal. Zie je onveilige verkeerssituaties of overlast? Meld het! 0900-8844.

Foto's