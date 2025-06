Vrijdag vanwege staking geen NS-treinen (update)

Noord-Nederland – Er wordt aanstaande vrijdag gestaakt in het openbaar vervoer. Vakbond FNV heeft dinsdag laten weten dat de eerder aangekondigde treinstakingen definitief doorgaan nadat een ultimatum was verstreken.

Tussen de NS en de vakbonden wordt al langere tijd onderhandeld over een nieuwe cao voor de ruim 17.000 NS-medewerkers. NS bood tijdens de onderhandelingen een loonsverhoging van 2,55 procent, maar de vakbonden vinden dit te weinig. Zij willen dat de inflatie wordt gecompenseerd. Daarnaast willen de bonden duidelijke en goede afspraken voor medewerkers die zwaar en onregelmatig werk verrichten.

Ultimatum

Omdat de onderhandelingen de afgelopen periode muurvast zaten, kwamen vakbonden FNV en VVMC met een deadline waarin geëist werd dat er zou moeten worden voldaan aan de cao-eisen. Het ultimatum van VVMC verliep maandag, en dat van FNV liep dinsdagmiddag om 17.00 uur af. Omdat er geen water bij de wijn werd gedaan betekent dit dat er nu een estafettestaking gestart wordt. De eerste staking vindt aanstaande vrijdag plaats. Treinen in het midden van het land zullen dan niet gaan rijden.

Landelijke impact

De NS laat weten dat deze staking landelijk impact zal hebben. Volgens de vervoerder wordt vanuit Utrecht het landelijke treinverkeer aangestuurd. Daarnaast rijdt een groot aantal treinen op de routes naar het noorden en zuiden door deze provincies. Treinen uit een andere regio mogen niet naar de stakende regio rijden, omdat dit wordt gezien als het breken van een staking.

Mocht de staking van vrijdag niets opleveren, dan zijn er plannen om op 10 juni te staken in het westen van het land. Op 12 juni wordt in het noordwesten en oosten het werk neergelegd en op 16 juni rijden er geen treinen in het noorden en zuiden. Eventueel kunnen er daarna landelijke stakingen volgen.

Update: Vrijdag rijden er in het hele land geen NS-treinen vanwege de aangekondigde personeelsstaking. Het betreft een 24-uursstaking die begint vrijdagochtend om 04.00 uur en eindigt zaterdagochtend om 04.00 uur.

Vervoerder Arriva zegt dat in Groningen en Friesland haar treinen gewoon volgens de dienstregeling rijden.

