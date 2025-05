Vaartuig aan de grond Nieuwe Robbengat

Lauwersoog – Vrijdagochtend vroeg gingen de pagers af voor de vrijwilligers van KNRM Reddingstation Lauwersoog. Een prio 1 melding kwam binnen: een zeiljacht in het Nieuwe Robbengat was in de problemen geraakt nadat de ankertros was gebroken.

Reddingboot Springbok was snel ter plaatse. Twee opstappers zijn overgezet op het jacht en hebben een sleepverbinding tot stand gebracht. Tijdens het slepen richting de jachthaven aan het Lauwersmeer is het jacht zorgvuldig geïnspecteerd — gelukkig geen waterlekkages geconstateerd.

Voor de haven is het jacht langszij genomen en veilig afgemeerd door de bemanning.

Foto's