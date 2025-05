Had het drama in Beerta voorkomen kunnen worden?

Winschoten/ Beerta – Hadden de politie, gemeente en andere instanties redelijkerwijs kunnen voorkomen dat de vader van Jeffrey en Emma uit Beerta zijn kinderen en zichzelf van het leven beroofde? Het antwoord op die indringende vraag laat waarschijnlijk nog op zich wachten. Ondertussen valt op dat sommige betrokken functionarissen opener zijn dan anderen, zo meldt RTV Noord.

Tijdens een persconferentie op woensdagmiddag in Winschoten proberen journalisten duidelijkheid te krijgen van politiechef Frank Smilda.

Ze willen weten waarom de politie afgelopen vrijdagavond niet ingreep, nadat de moeder van Jeffrey en Emma meldde dat haar ex-partner mogelijk van plan was de kinderen iets aan te doen. Smilda blijft echter terughoudend: “In het belang van het onderzoek kan ik daar nu niets over zeggen,” en “Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen,” zijn zijn voornaamste antwoorden.

Wel bevestigt Smilda dat agenten die vrijdagavond zijn langsgegaan bij de woning van de vader in Beerta. Op de vraag waarom, zegt hij: “We kregen een melding en hebben daarop onderzoek gedaan.” Meer op RTV Noord.(+bron)

