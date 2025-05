Brandweer schaalt op naar “Grote Brand” bij afvalverwerker in Wildervank (Update)

Wildervank – De brandweer is zondagmiddag opgeroepen voor een brand in een loods van een afvalverwerker aan de Meihuizerweg. Hier is door nog onbekende reden brand ontstaan. Vanwege de grote van de loods, is er opgeschaald naar grote brand. Hierdoor zijn meerdere brandweervoertuigen onderweg.

De brandweer laat weten dat ze de C.W. Lubbersstraat afgezet hebben voor een groot watertransport. Om de brandweer van voldoende bluswater te voorzien is ook een waterwagen uit Drenthe opgeroepen.

Met een schuimblusvoertuig probeert de brandweer de afvalbult waar de brand woedt een knock down te geven. Dit doen ze alleen met water.

Uitrijden van bulten met afval:

Op het terrein worden de afvalbulten met bouw- en sloopafval uitgereden. Om zo bij de brandhaard te komen. Brand meester: Zojuist is het sein brand meester gegeven door de brandweer. Dit betekent dat de eerste ploegen terug keren naar de kazerne. Een tankautospuit en het schuimblusvoertuig blijven nog even staan.

