Uitslaande brand verwoest schuurtje aan de Uiteinderweg in Holwierde

Holwierde – Vrijdagmiddag is er brand uitgebroken in een schuurtje aan de Uiteinderweg in Holwierde. De brandweer van post Bierum is ter plaatse en bezig met het blussen van het vuur.

De brand was uitslaand en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. De vlammen sloegen bij aankomst uit het schuurtje en hebben de dakgoot van de naastgelegen woning aangestraald.

De brandweer werkte hard om verdere overslag naar de woning te voorkomen. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is nog niets bekend.

Foto's