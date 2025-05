55-jarige man, 43-jarige vrouw en een 33-jarige vrouw aangehouden bij instap Stadskanaal

Stadskanaal – Woensdag 14 mei 2025 heeft de ondersteuningsgroep hulp geboden aan de collega’s van politie Stadskanaal zeggen ze op Instagram.

Ze hebben een drugs onderzoek opgestart naar aanleiding van meerdere binnen gekomen meldingen via Meld Misdaad Anoniem(M)

In het onderzoek hebben ze een instap gedaan in een woning in Stadskanaal. Bij de instap zijn een 55-jarige man uit Stadskanaal, een 43-jarige vrouw uit Drachten en een 33-jarige vrouw uit Stadskanaal aangehouden. Ze zijn aangehouden voor het in het bezit hebben van en handelen in verdovende middelen.

Het onderzoeksteam heeft na de instap een doorzoeking gedaan in de woning. Hierbij zijn verschillende soorten verdovende middelen aangetroffen. De verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex waar zij verhoort zullen worden.

