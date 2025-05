Geen F35 naar Groningen Airport Eelde, waarschijnlijk Lelystad

Eelde – De F35 straaljagers van Defensie krijgen geen vaste standplaats op Groningen Airport Eelde. De keuze valt naar alle waarschijnlijkheid op Lelystad Airport.

Dat melden verschillende bronnen aan de NOS en regionale omroepen, na eerdere berichtgeving van De Telegraaf. Het definitieve besluit wordt later deze maand genomen in de ministerraad. Het kabinet had Groningen Airport Eelde nadrukkelijk in beeld als locatie voor de extra oefenvluchten van de straaljagers. Het zou gaan om circa 2300 extra vliegbewegingen per jaar. Meldt RTV Noord.

Foto's