Groningen- In het pand van een schoonmaakbedrijf aan de Egersundweg is woensdag op donderdagnacht brand uitgebroken. Het pand stond vol rook. Wat er exact in de brand stond is niet bekend.

Het lijkt erop dat de sprinklerinstallatie de vlammen hebben gedoofd. De brandweer heeft nog wel geblust. Daarna is het gebouw geventileerd. Er vielen geen gewonden. De straat was tijdelijk afgesloten.

Foto's