Vooral volgende week militaire helikopters boven Groningen tijdens grote oefening

Groningen – Van 12 tot en met 23 mei zijn in Groningen en Drenthe regelmatig militaire helikopters te zien en te horen. Defensie houdt in deze periode een grote oefening met hulp van de Amerikaanse landmacht: Falcon Spring. Vooral volgende week wordt er intensief geoefend in en boven Groningen.

Volgens regionale media vindt het gros van de oefeningen op Gronings grondgebied plaats in de week van 19 tot en met 23 mei.

Tijdens Falcon Spring trainen ongeveer 1.500 militairen met twintig helikopters: zeven uit Nederland en dertien uit de Verenigde Staten. Er wordt gevlogen met de grote Chinook transporthelikopter, de multi-inzetbare UH-60 Black Hawk en de Apache AH-64 gevechtshelikopter.

De helikopters oefenen op laagvliegen, nachtvliegen en luchtlandingsoperaties in vijandelijk gebied. Daarbij worden troepen met helikopters verplaatst naar strategische locaties in onder andere Groningen. Vanuit Marnehuizen voeren helikopters en troepen acties uit, zoals het innemen van doelen en het beveiligen van gebieden.

De meeste vluchten vinden plaats op werkdagen, overdag en in de avond. Door het lage en langdurige vliegen kunnen inwoners van Groningen geluidsoverlast ervaren. Defensie probeert hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, maar kan die niet helemaal voorkomen.

Ook kan het zijn dat een onderdeel van de oefening plaatsvindt op een voor het publiek onverwachte plek. Zo zou een helikopter ook kunnen landen in een weiland. Daarvan is dan wel de eigenaar en de directe omgeving op de hoogte gebracht.

