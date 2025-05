Indrukwekkende 43ste Truckrun van Nienoord Truckers door Groningen en Drenthe

Niebert / Westerkwartier – Zaterdag 10 mei 2025 was het opnieuw feest op de Groningse en Drentse wegen: voor de 43ste keer reden de trucks van de Nienoord Truckers in een groots konvooi door het landschap tijdens de jaarlijkse Truckrun.

Maar liefst 250 vrachtwagens vertrokken rond 09.00 uur onder luid getoeter vanaf wegrestaurant In De Klaver in Niebert. In elke truck zat een bijrijder met een beperking, die dankzij deze speciale dag kon meegenieten van een rit vol plezier en aandacht.

De Truckrun is een samenwerking tussen de Nienoord Truckers, Vrijetijdsbureau De Zijlen en Wegrestaurant In De Klaver. Vanaf 08.00 uur werden de deelnemers met zorg ontvangen en begeleid naar hun persoonlijke chauffeur.

Route vol beleving

De route voerde via dorpen als Marum, Grootegast, Kornhorn, Sebaldeburen, Oldekerk, Tolbert, Leek en Zevenhuizen naar Nieuw-Roden en Roden, met als eindpunt het evenemententerrein in Leek. Langs de kant van de weg stonden mensen in groten getale te zwaaien, klappen en foto’s te maken. De Truckrun bracht zichtbaar veel vreugde bij zowel deelnemers als toeschouwers.

Foto's