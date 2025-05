Forse buitenbrand langs De Bunders in Groningen veroorzaakt rookoverlast in Reitdiep

Groningen – Zaterdagmiddag is rond 16:20 uur een forse buitenbrand uitgebroken in een bult gras langs De Bunders in Groningen. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden.

Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een bult gras en trekt de rook richting de woonwijk Reitdiep. Buurtbewoners ervaren veel rookoverlast en zijn op de brand afgekomen. De brandweer heeft een schuimblusvoertuig ingezet om de brand te blussen.

De brandweer roept bewoners op om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen om rookoverlast te beperken. De brand is inmiddels onder controle, maar de brandweer blijft ter plaatse voor nabluswerkzaamheden.

Foto's