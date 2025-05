Slaapkamerbrand in woning aan Coenderstraat in Aduard: één persoon gewond naar ziekenhuis

Aduard – Zaterdagmiddag heeft een brand gewoed in een woning aan de Coenderstraat in Aduard. De brand brak uit op een slaapkamer, waar onder meer een matras vlam vatte.

Bij aankomst van de brandweer was nog één persoon aanwezig in de woning. Deze persoon is snel naar buiten gebracht en wordt samen met een tweede persoon gecontroleerd door ambulancepersoneel. Eén van hen is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de schade in de woning is aanzienlijk. De verbrande matras ligt inmiddels buiten op de oprit.

Ook in de aangrenzende woningen worden metingen verricht om eventuele rook- of koolmonoxideverspreiding uit te sluiten.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet bekend.

