Nieuwe serie Netflix-docu’s uit VS wijdt aflevering aan ‘Project X’ in Haren

Haren – De Amerikaanse Netflix-serie ‘Trainwreck’ keert deze zomer terug met nieuwe afleveringen over bekende gebeurtenissen die compleet uit de hand liepen. In de vijfde aflevering staat Project-X in Haren centraal. Dat meldt OOGTV.nl

De serie laat zien hoe bekende gebeurtenissen volledig uit de hand liepen. Elke aflevering onderzoekt wat er écht gebeurde, achter de krantenkoppen. De verhalen worden verteld vanuit het perspectief van mensen die het van dichtbij meemaakten.

Project X

De vijfde aflevering in de serie gaat over de rellen in Haren in 2012. Een meisje uit Haren maakte per ongeluk haar verjaardagsfeest openbaar op Facebook. Jongeren uit heel Nederland meldden zich massaal aan, geïnspireerd door de film Project X.

De politie dacht dat het wel mee zou vallen, maar duizenden jongeren kwamen naar het dorp. Er waren geen voorzieningen of beveiliging en het incident liep daardoor uit op een grote chaos, met rellen, schade en veel politie-inzet.

Vijfde aflevering

Vanaf 3 juni verschijnt elke week een nieuwe aflevering van ‘Trainwreck’ op Netflix. De aflevering over Project X, getiteld ‘The Real Project X’, is vanaf 8 juli te zien op het streamingplatform.

