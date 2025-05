Felle binnenbrand Smirnoffstraat, forse rookontwikkeling, schade groot (update)

Groningen – Bij Geertsema inbraakpreventie aan de Smirnoffstraat is woensdagmiddag rond 16:00 uur brand uitgebroken. Er werd middelbrand gegeven.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Er kwam behoorlijke rook uit het pand.

Bij het pand aan de Smirnoffstraat in Groningen is brand ontstaan in de isolatie. De brand is doorgeslagen naar binnen zegt de brandweer. Ze hebben veel sloopwerkzaamheden uitgevoerd. De brand is daardoor nu volledig onder controle. Hier meer informatie(Liveblog).

Foto's