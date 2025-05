NAVO-top in Den Haag grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland, Team Verkeer trainde ervoor

Den Haag – De NAVO-top die op 24 en 25 juni in Den Haag plaatsvindt, is de grootste logistieke en veiligheidsoperatie in de Nederlandse geschiedenis. Ook agenten uit Noord-Nederland leveren hun bijdrage om het internationale evenement in goede banen te leiden.

Ter voorbereiding krijgen motoragenten van politie Noord-Nederland speciale training, RTV Noord nam een kijkje. Afgelopen dinsdagochtend oefenden ze bij het politiebureau in Drachten. Met behulp van een VR-bril verkenden de agenten de route die ze tijdens de top moeten rijden, terwijl ze hoogwaardigheidsbekleders als wereldleiders, ministers en delegaties begeleiden in colonne.

In totaal zet de politie 27.000 agenten in voor de beveiliging. De maatregelen zijn georganiseerd in veiligheidsringen: hoe dichter bij het World Forum – de locatie van de top – hoe strenger de beveiliging, zowel qua personeel als techniek. De politie werkt daarbij nauw samen met de Koninklijke Marechaussee en Defensie. Meer en bron RTV Noord.

