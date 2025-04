Appingedam – Woensdag is er brand geweest in een loods aan de Sikkel in Appingedam. Medewerkers ontdekten de rook toen ze aan het begin van hun werkdag het pand binnen wilden gaan.

Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft er vermoedelijk iets in de loods liggen smeulen. Doordat er weinig zuurstof in de ruimte was, is het vuur uiteindelijk vanzelf gedoofd. De brandweer hoefde daarom niet in actie te komen om te blussen meldt RTV Noord.

Foto's