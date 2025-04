Blijham – Vrijdagochtend is in een woning aan de Schoollaan in Blijham een gaslek ontstaan. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens werkzaamheden aan het huis.

De brandweer werd ingeschakeld en voerde direct metingen uit om het gaslek te controleren. Uit voorzorg werd de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Enexis kwam ter plaatse voor reparatie.

