Veendam – In de nacht van donderdag op vrijdag is een auto volledig uitgebrand op de oprit van een woning aan de Scholthuizen in Veendam. De brand werd opgemerkt door alerte buurtbewoners, die ook melding maakten van meerdere explosies tijdens de brand.

Op het moment van de brand waren de bewoners van het huis niet aanwezig. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

