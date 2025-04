Reddingbootdag op zaterdag 10 mei bij KNRM Eemshaven en Lauwersoog

Lauwersoog/ Eemshaven – Het aftellen is begonnen! Over enkele weken is het zover: Reddingbootdag op Lauwersoog en Eemshaven! Op zaterdag 10 mei 2025 stellen alle KNRM Reddingbootstations hun deuren open. Dit is onze manier om onze donateurs te bedanken voor hun financiële steun.

Donateurs kunnen meevaren op één van de reddingboten van KNRM reddingstation Lauwersoog. Wil je ook meevaren? Word dan donateur!

Gaan de reddingboten je te snel? Geen zorgen! Je kunt ook meevaren op de voormalige strand-reddingboot Dr. Ir. S.L. Louwes. Daarnaast zijn er gave KNRM producten te koop bij ons reddingstation. Wij kunnen niet wachten tot zaterdag 10 mei aan de Kustweg 3 op Lauwersoog! Ook in de Eemshaven(Borkumweg 5) kun je terecht op 10 mei. In heel Nederland is deze dag bij de KNRM stations. Zie ook archief 2024.

