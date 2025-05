Politie houdt verdachten onder schot bij Hoofdstation in Stad

Groningen – De politie is donderdagmiddag in actie gekomen bij het Hoofdstation in Groningen. Agenten hebben rond 16:15 uur met getrokken wapens meerdere personen onder schot gehouden en aangehouden. De politie laat weten dat er een vermoeden was dat één van de personen in bezit zou zijn van een vuurwapen.

Hierop zijn de personen onder schot gehouden en onder controle gebracht. Bij één van de personen is ook daadwerkelijk een vuurwapen aangetroffen. Daarnaast heeft de politie ook nog een mes aangetroffen. De verdachten worden overgebracht naar het cellencomplex en zullen worden verhoord. Het onderzoek loopt verder.



