Succesvolle Open Dag bij KNRM Eemshaven: Ruim 800 bezoekers (Video)

Eemshaven – De open dag van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Eemshaven was op zaterdag 25 mei een groot succes. Het evenement trok ongeveer 800 bezoekers, waarvan een deel de gelegenheid kreeg om een rondvaart te maken met de reddingsboot Jan & Titia Visser.

De dag stond in het teken van het werk van de KNRM en bood donateurs en belangstellenden een unieke kans om kennis te maken met de operaties en de vrijwilligers die levens redden op zee.

De rondvaarten met de Jan & Titia Visser waren een bijzonder hoogtepunt, waarbij de donateurs de werking van de reddingsboot van dichtbij konden ervaren.

“We zijn zeer tevreden met de opkomst en de positieve reacties van de bezoekers,” aldus een woordvoerder van de KNRM Eemshaven. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen ons werk steunen en geïnteresseerd zijn in wat we doen.”

De KNRM bedankt alle bezoekers en donateurs voor hun steun en betrokkenheid. “Zonder de hulp en steun van onze donateurs zouden we ons werk niet kunnen doen. We hopen dat iedereen heeft genoten van de dag en een beter begrip heeft gekregen van onze missie,” voegde de woordvoerder toe.

Met deze succesvolle open dag heeft de KNRM Eemshaven niet alleen het bewustzijn en de steun voor hun werk vergroot, maar ook een gezellige en leerzame dag geboden aan alle aanwezigen. Ook in Lauwersoog was geslaagd.

