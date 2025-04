Truckrun Winschoten op Tweede Paasdag een groot succes (Video)

Winschoten – Op maandag 21 april vindt in Winschoten weer het jaarlijkse Paasevent plaats. Een van de hoogtepunten is de populaire Truckrun, waarbij vrachtwagenchauffeurs zich belangeloos inzetten om mensen met een beperking een unieke ervaring te bezorgen.



Ook de brandweer(Ziegler BV) deed mee. Er ontstond een file op meerdere plekken, de weg stond vast door de enorme drukte.

Tijdens deze bijzondere rit krijgen deelnemers de kans om mee te rijden in een stoere vrachtwagen. Deelnemen was volledig gratis, inclusief een lekkere traktatie voor onderweg. Ook aan de chauffeurs is gedacht. Zie voor meer info Facebook.

Foto's

Deel dit artikel