Digi Preventie Week: Politie waarschuwt jongeren voor delen van naaktfoto’s

Regio – Een derde van de kinderfoto’s en -video’s die binnenkomen bij het Meldpunt Kinderporno is door de kinderen zelf gemaakt. Jaarlijks gaat het om zo’n 77.000 beelden. Opvallend is dat driekwart van de kinderen op die beelden jonger is dan 12 jaar zegt RTV Noord.

Om kinderen bewust te maken van de gevaren van het delen van naaktfoto’s – ook wel sexting genoemd – organiseert de politie Noord-Nederland de Digi Preventie Week.

Tijdens deze week leren kinderen, aan de hand van games, wat de risico’s zijn van het versturen van naaktbeelden. Ook komt sextortion aan bod: het chanteren met naaktfoto’s. Meer en bron RTV Noord.nl.

