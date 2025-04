Delfzijl – Dinsdagavond is de brandweer uitgerukt voor een melding van woningbrand in een woning aan de Skagerak in Delfzijl. Ter plaatse bleek het te gaan om een pannetje dat op het vuur was blijven staan.

De brandweer was met drie voertuigen, waaronder een hoogwerker, aanwezig en heeft de woning gecontroleerd.

Foto's