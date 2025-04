Uithuizen – Een crossmotorcoureur is vrijdagavond ten val gekomen op het fietspad langs de Sibrandariep. Hij verloor vermoedelijk de macht over het stuur, raakte een lantaarnpaal en belandde in de sloot.

Politie, ambulance en handhaving kwamen ter plaatse. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De motor is door handhaving meegenomen.

Foto's