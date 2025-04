Finsterwolde – Vrijdagavond was het officiële gedeelte van de in gebruik name van de nieuwe boot van brandweer Finsterwolde.

Na de koffie en gebak waren en speeches van o.a. Sander Timmer en de Burgermeester van Oldambt Cora Yfke Sikkema.

De onthulling werd ook gedaan door de burgermeester en leden van het brandweerkorps. Ze is heel trots op de mannen en dat dit allemaal gerealiseerd is. Daarna waren er nog hapjes en een drankje. Het korps is er blij mee.

Foto's