GRONINGEN – Een caravan is vrijdag losgekomen van een auto en tegen een zogenoemde rimpelbuisobstakelbeveiliger (RIMOB) gebotst op de N7 ter hoogte van de afrit Groningen-West. Dat meldt RTV Noord op hun nieuwssite.

De caravan raakte bij het incident beschadigd en is weggesleept door een berger. Of er gewonden zijn is niet bekend.

Foto's