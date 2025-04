Man veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor verkrachting van vrouw uit Delfzijl

Delfzijl – De rechtbank in Groningen heeft woensdag een 28-jarige man veroordeeld tot drieënhalf jaar cel vanwege een verkrachting van een vrouw uit Delfzijl schrijft RTV Noord.

De twee hadden elkaar leren kennen op een festival en dat mondde uit in vrijwillige seks. Op 31 mei 2023 zocht de man de vrouw op bij haar woning in Delfzijl, omdat hij naar eigen zeggen wilde praten.

De dochter van de vrouw opende de voordeur, zei tegen haar moeder dat er een man voor haar was en voelde dat iets niet in de haak was. ‘Ik merkte aan mijn moeder dat ze hem niet in huis wilde hebben.’ Dat meldt RTV Noord woensdag.

