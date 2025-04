RTV Noord: Van moord verdachte Amerikaanse zat wekenlang ongezien in Ter Apel

Ter Apel – De van moord op haar ex-partner verdachte Amerikaanse Kendra L. W. heeft drie weken in het aanmeldcentrum in Ter Apel gezeten zonder dat er alarm is geslagen. Zij zat daar onder haar eigen naam samen met haar 4-jarige dochtertje meldt RTV Noord.

De vrouw arriveerde anderhalve maand geleden in Ter Apel. Daar vroeg ze asiel aan. Op 9 maart is ze samen met haar dochtertje ook ingeschreven als asielzoeker in ons land.

De 33-jarige Amerikaanse is eerder deze week aangehouden na een internationale klopjacht. De zaak kwam eind maart in een stroomversnelling na de aanhouding van haar moeder in de VS. Zij wordt ook verdacht van moord en samenzwering. Vervolgens ging de Amerikaanse politie op zoek naar haar dochter, die naar Nederland bleek te zijn gevlucht. Meer(hele artikel) op RTV Noord. De IND zegt niet op de zaak in te kunnen gaan ‘uit privacyoverwegingen’.

Foto's