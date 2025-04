Stalker UMCG en RUG zit al anderhalf jaar in voorarrest

Groningen – De oud-student tandheelkunde die al anderhalf jaar vastzit voor het stalken en bedreigen van medewerkers van de RUG en het UMCG komt pas op 16 oktober voor de rechter. Dat meldt de Ukrant.

\Dat bepaalde de Groninger rechtbank dinsdag in de zesde pro-formazitting over oud-studente Marwa M. Op 16 oktober vindt de eerste inhoudelijke zitting plaats. M. wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Meldt Oogtv.

De vrouw studeerde tandheelkunde aan de RUG, maar werd vanwege haar gedrag van de opleiding gestuurd. Daarop ontstond een conflict tussen haar, het UMCG en de RUG. Ze viel medewerkers lastig en bedreigde hen zelfs. Ook hing ze posters op, waarop ze medewerkers met naam, toenaam en foto beschuldigde van fraude, Dat deed ze ook via sociale media. Verder bleef ze universiteitsgebouwen binnen gaan, ondanks een verbod.

In november 2023 werd ze aangehouden en sindsdien zit ze in voorarrest, mede omdat ze het eerste half jaar niet meewerkte aan psychologisch onderzoek door de Reclassering. De rechtbank bepaalde uiteindelijk dat ze onderzocht moet worden in het PBC. Dat zou eind deze week afgerond moeten zijn. Daarna gaat ze terug naar de Penitentiaire Inrichting Zwolle. Daar blijft ze in ieder geval tot de volgende pro-formazitting op 1 juli.

