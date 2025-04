Passantenonderzoek n.a.v. steekincident Cascadeplein

Groningen – Dinsdagochtend werd er door de politie een zogeheten passantenonderzoek verricht in de omgeving van de Van Hallbrug en het Cascadeplein in Groningen. Dit in verband met het onderzoek naar een steekincident wat vorige week dinsdag 1 april plaatsvond.

Een 47-jarige vrouw werd slachtoffer en moest in het ziekenhuis aan haar verwondingen worden behandeld. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart.

Een week later, rond hetzelfde tijdstip, delen ze in de omgeving flyers uit en spreken we voorbijgangers aan. Ze willen graag meer informatie over hoe de verdachte eruitzag, wat er precies gebeurd is, waarom deze mevrouw slachtoffer werd en wat de vluchtroute van de verdachte is geweest. Met het passantenonderzoek hoopt de politie mensen te spreken die vorige week rond hetzelfde tijdstip in deze omgeving waren en wellicht meer informatie hebben. Ook wordt er vanavond in Opsporing Verzocht aandacht besteed aan het incident.

Weet jij meer? Neem contact met ons op via 0900 – 8844 of de Opsporingstiplijn 0800 – 6070. Je kunt ook altijd anoniem je informatie delen via 0800 – 7000.

Foto's