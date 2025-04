Groningen – Een 23-jarige man uit Groningen werd zaterdagavond opgepakt nadat hij zich gevaarlijk had gedragen op de weg. De man reed onder invloed van drugs.

De politie kreeg een melding over een spookrijder, maar trof deze niet aan. Wel vonden ze een auto met een klapband die blijkbaar door de bestuurder was achtergelaten. Niet veel later werd de man aangetroffen, gewond, en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

