Groningen – Bij de Paradijsvogelstraat in Groningen is vrijdagmiddag rond 15:35 uur brand ontstaan in een stuk natuur/ heide/ grasland naast het Van Starkenborgkanaal vlakbij bedrijfspanden en woningen. Er was veel rookontwikkeling.

Een schuimblusvoertuig en een tankautospuit gingen ter plaatse om de brand te blussen. Momenteel is het erg droog en is er veel kans op natuurbranden, wees voorzichtig met sigarettenpeuken enz. Open vuur is verboden.

Foto's