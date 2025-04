GRONINGEN – Een vrachtwagen en auto zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de ringweg N7, in de verdiepte ligging in Groningen.

Het ongeluk gebeurde rond 13:00 uur tussen Europaweg en het Julianaplein, in de richting van het Julianaplein.

Twee rijstroken werden afgesloten waardoor er een forse file ontstond op de ringweg. Rijkswaterstaat en politie zijn ter plekke. Het is niet bekend of er personen gewond zijn geraakt.

