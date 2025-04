Burgemeester gaat onderzoek doen naar aantal en spreiding van coffeeshops

Groningen – Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) wil onderzoek doen hoeveel coffeeshops nodig zijn om de markt goed te kunnen bedienen. Bij dit onderzoek wil ze ook kijken naar de spreiding van coffeeshops in de gemeente en hoe personeel en locatie beschermd kunnen worden. Zegt Oogtv.nl.

In de gemeenteraad werd woensdag uitgebreid gesproken over de coffeeshops. Bij verschillende politieke partijen zijn er namelijk zorgen. De gemeente Groningen is één van de gemeenten die meedoet aan het wietexperiment. Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is. Voorheen was weliswaar de verkoop in coffeeshops legaal, maar was de inkoop via de achterdeur illegaal en waren er ook geen kwaliteitscontroles. Het aanleveren via staatskwekers gaat volgende week van start.

Van veertien naar zeven

Het coffeeshopbeleid in de gemeente biedt ruimte voor veertien zaken. In de afgelopen jaren is het aantal zaken echter geslonken naar negen en in de komende periode gaan er nog twee dicht. “Ik ben de enige coffeeshopeigenaar die hier vanavond aanwezig is, omdat ik er per toeval achter kwam dat er hier op deze avond over zou worden gesproken”, vertelt Marjola van den Brand. “In 1981 heb ik mijn baan opgezegd om aan de Noorderstationsstraat een coffeeshop te beginnen. In de eerste tien jaar heb ik zeven dagen per week gewerkt om er een goed bedrijf van te maken. Inmiddels heb ik 25 mensen in dienst waarvan een deel twintig jaar of langer.”

“Daar ging mijn pensioen”

Toen Van den Brand hoorde dat Groningen mee zou gaan doen aan het wietexperiment verzekerde toenmalig burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) dat de zaak overdraagbaar zou worden. Dat betekent dat alle rechten, plichten en personeel mee kunnen gaan naar een nieuwe eigenaar. “Vol goede moed gingen we aan de slag. Op 8 april 2024 viel er een brief in de bus waarin stond dat het niet overdraagbaar zou zijn. Daar ging mijn pensioen. Groningen staat op plaats vier van de steden met de meeste cannabisgebruikers. Ondertussen is er geen zicht op nieuwe shops. Het vinden van een pand kost veel tijd en gedoe. En de procedures zijn ingewikkeld. Mijn oproep is daarom om een pand overdraagbaar te maken.”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Het is goed om te kijken naar nieuwe locaties”

Raadsleden maken zich ondertussen ook zorgen over een ander effect. Omdat er zoveel gebruikers zijn neemt de druk op de overgebleven coffeeshops toe, waarbij het op dit moment onmogelijk is om nieuwe shops te openen. Mocht deze druk te groot worden, dan is er het risico dat gebruikers hun heil gaan zoeken bij de illegale drugsverkoop op straat. Maria Martinez-Doubiani van D66: “Dat is nog veel schadelijker dan het kopen van drugs in een gesloten systeem. We bereiken dan het tegenovergestelde van wat we eigenlijk zouden willen. Mijn partij denkt dat het goed is om te kijken naar nieuwe locaties en een evenwichtige spreiding.”

Meer op Oogtv(door Sebastiaan Scheffer)

