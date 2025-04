Pleit voor meer boa’s in Groningen

Groningen – Omdat het aantal taken op het gebied van veiligheid toeneemt wordt er door het CDA in de gemeenteraad gepleit voor het aantrekken van meer boa’s. Andere partijen staan daar niet onwelwillend tegenover. Schrijft Oogtv.nl.

In de gemeenteraad werd woensdag het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid en Veiligheid besproken. In dit plan wordt de koers geschetst hoe de gemeente veilig en leefbaar gehouden kan worden. Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Wat we zien is dat er een verschuiving plaatsvindt van leefbaarheid naar veiligheid. We worden in onze gemeente namelijk geconfronteerd met een aantal veiligheidsproblemen. Op veiligheidsgebied hebben we echt wat te doen. Dat zien we bijvoorbeeld waar we boa’s voor inzetten. Boa’s treden steeds minder vaak verbaliserend op bij hondenpoep en zijn vaker te vinden in gebieden die bekend staan als overlastgebied. Als gemeente stellen we prioriteiten. De veiligheid gaat voor de leefbaarheid. Het is niet zo dat we leefbaarheid niet belangrijk vinden, maar we moeten keuzes maken vanwege de beperkte capaciteit die we hebben.”

Etkin Armut (CDA): “Kijken naar uitbreiden aantal boa’s”

Precies om deze reden denkt het CDA dat het verstandig is om het aantal boa’s uit te breiden. Dat voorstel doet de partij niet voor het eerst. Vorig jaar werd een motie ingediend waarvoor de partij toen geen meerderheid kreeg. Belangrijkste reden was dat er voor het plan geen financiële paragraaf was opgenomen hoe de extra boa’s betaald zouden moeten worden. Etkin Armut: “We begrijpen dat veiligheid voor gaat. Daarom is het logisch om opnieuw te kijken of we het aantal boa’s uit kunnen breiden. Ik wil onderzoek doen of we daar een dekking voor kunnen vinden.” Andere partijen als de ChristenUnie, VVD en SP staan er niet onwelwillend tegenover. Daan Brandenbarg van de SP: “De vraag is wel of wij dit op moeten lossen, want boa’s zijn een gemeentelijke oplossing voor onvoldoende politiecapaciteit.”

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Bereid tot financiële injecties”

Ook Stadspartij 100% voor Groningen staat niet onwelwillend tegenover investeringen. Yaneth Menger: “Waar geïnvesteerd moet worden vindt het college ons aan hun zijde. Ik wil het Voorjaarsdebat van vorig jaar ook in herinnering brengen. We hebben toen aangegeven bereid te zijn om financiële injecties te geven voor veiligheid en leefbaarheid. Vooral met het idee dat er geen geldtekort zou zijn op het gebied van veiligheid.”

Meer op Oogtv, door Sebastiaan Scheffer

