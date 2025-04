Nieuwe Pekela – Dinsdag rond 15:10 uur kreeg de politie en andere hulpdiensten een melding van een auto te water bij de Ds. Sicco Tjadenstraat in Nieuwe Pekela.

De politie onderzoekt het ongeval. De man(70) werd ter plaatse gereanimeerd en is later in het ziekenhuis overleden melden bronnen aan 112Groningen.

Foto's