Minderjarige zit nog vast voor betrokkenheid bij conflict in Zuidhorn

Zuidhorn – Een minderjarige jongen uit de gemeente Westerkwartier zit nog vast voor betrokkenheid bij een conflict in Zuidhorn, afgelopen vrijdagavond.

Daarbij raakte één persoon ernstig gewond.

De politie hield zaterdagavond vijf personen aan, maar vier personen zijn inmiddels vrijgelaten. Zij blijven wel verdacht. Het gaat om drie minderjarige jongens en een 18-jarige man, allen uit de gemeente Westerkwartier.

De minderjarige verdachte die nog vastzit, wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die moet beslissen of de jongen langer blijft vastzitten. De politie onderzoekt nog wat er vrijdagavond precies is gebeurd in Zuidhorn. Dat meldt RTVNoord.nl

