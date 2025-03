Diverse auto’s vernield in Lodewijkstraat

Groningen – In de Lodewijkstraat zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht aan meerdere geparkeerde personenauto’s. Dat laten bewoners aan OOG weten.

Bewoners vertellen dat van verschillende auto’s de buitenspiegels vernield zijn. Op foto’s is te zien dat waarschijnlijk tegen de spiegels is getrapt. Van sommige auto’s ontbreken de spiegels volledig, bij andere voertuigen missen onderdelen van de buitenspiegels. De bewoners laten weten dat er inmiddels aangifte is gedaan bij de politie.

Mensen die in de nacht van zaterdag op zondag iets gezien hebben, of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Daarnaast is de politie ook geïnteresseerd in beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn door deurbelcamera’s of bewakingscamera’s. Dit beeldmateriaal kan gedeeld worden met de politie.

