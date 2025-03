Groningen – De Groninger brandweer kreeg zondagmiddag rond 13:35 een melding van een gaslucht in winkel The Sting aan de Herestraat. Binnen een mum van tijd stonden er meerdere hulpdiensten in de straat.

De brandweer heeft in de winkel metingen gedaan, maar hier is niks uitgekomen. De brandweer kon na 20 minuten retour naar de post. Tijdens de inzet was de winkel korte tijd ontruimd.

Foto's