HAREN – Bij sportcentrum Scharlakenhof aan de Geertsemaweg in Haren is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een grote bouwcontainer.

De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling. Over de inhoud van de container is niets bekend. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te bestrijden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

