Zevenhuizen – Vrijdagmiddag even voor één uur is een wielrenner gewond geraakt na een botsing met een auto.

Op de kruising Oudestreek met de Oudewijk ging het mis toen een auto wilde afslaan. De automobilist zag de wielrenner over het hoofd waarna een botsing het gevolg was. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De wielrenner is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en vervoerd naar het ziekenhuis. Politie maakt een rapport op van het ongeval.

Foto's