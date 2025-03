Burgemeester Groningen blij met glorend landelijk vuurwerkverbod: ‘Kan zo niet langer’

Groningen – In de Tweede Kamer lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor de invoer van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Een goede zaak, stelt interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld van Groningen. Dat meldt OOGTV.nl

Van ’t Veld was eind januari één van de zeventien burgemeesters die een oproep ondertekende richting Den Haag voor een landelijk vuurwerkverbod. Die oproep resulteerde donderdag in een bijna-meerderheid in de Tweede Kamer, nu ook regeringspartij VVD zich uitspreekt voor het instellen van een vuurwerkverbod. Als ook NSC of Denk zich achter het wetsvoorstel van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren schaart, gaat zo’n verbod er komen.

Een welkome ontwikkeling, vindt Van ’t Veld: “Ik ben heel blij dat zich nu een meerderheid lijkt af te tekenen in de Tweede Kamer voor een algeheel vuurwerkverbod. Niets voor niets heb ik eind januari de brandbrief aan de kamer medeondertekend.”

“Kan zo niet langer”

Die oproep volgde na ernstige incidenten bij de afgelopen jaarwisseling. Vooral vuurwerk wat nu legaal is in Nederland zorgde voor veel letsel. Van ’t Veld en haar collega’s noemden daarnaast een ‘sfeer van wetteloosheid’ en beperkte mogelijkheden om te handhaven op onder andere lokale vuurwerkverboden als aanleiding.

Van ’t Veld vult daar nu op aan: “Tijdens de afgelopen jaarwisseling in Groningen ben ik weer enorm geschrokken van de negatieve impact van vuurwerk. Ook nu vonden er weer ongeregeldheden plaats met blijvend letsel en schade tot gevolg en werden hulpdiensten belemmerd om hun werk te doen. Dat kan echt niet zo langer.”

VVD stelt wel voorwaarden

Een vorm van vuurwerkverbod lijkt dus dichtbij, maar de VVD in de Tweede Kamer wil nog wel een paar aanpassingen in de wet. Politie en gemeenten moeten flink en effectief handhaven, vinden de liberalen. Ook wil de partij, net als de ChristenUnie en de SGP, dat consumentenvuurwerk nog wel bij ontheffing mag worden afgestoken voor een hele buurt als de burgemeester daar toestemming voor geeft. De VVD vindt ook dat er meer ruimte moet komen in gemeentes voor vuurwerkshows van professionals. Ook moeten vuurwerkverkopers aan consumenten worden gecompenseerd.

Foto's